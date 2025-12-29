Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,1%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренный рост, отыгрывая новые сообщения на геополитическую тематику после очередного телефонного разговора президентов США и РФ, а также личной встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

К 07:02 по Москве индекс МосБиржи составил 2784,52 пункта (+1,08%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,6%.

Подорожали акции "Полюса" (+3,6%), "Норникеля" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,7%), МКПАО "Хэдхантер" (+1,7%), "Русала" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "НЛМК" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), МКПАО "Яндекс" (+1,4%), "Роснефти" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), МКПАО "ВК" (+1,1%), "МТС" (+1%), "ММК" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Группы компаний ПИК" (+0,9%), "Т-Технологии" (+0,9%), ВТБ (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,4%) и "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я только что провел хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Путиным перед тем, как встречусь с президентом Украины Зеленским", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Телефонный разговор президентов РФ Путина и США Трампа, который длился больше часа, был организован по инициативе США, чтобы обсудить возможности урегулирования украинского конфликта, сообщили в Кремле. "Только что завершился телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Разговор был организован по инициативе президента США, который хотел бы обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Логично, что президенты в начале разговора, продолжавшегося один час 15 минут, обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников, естественно, пожелали счастья народам двух стран. И весь следующий разговор носил такой же дружеский, доброжелательный и деловой характер", - сказал Ушаков.

Россия и Украина нацелены на работу по прекращению конфликта, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп. "Он настроен очень серьезно", - сказал Трамп, отвечая во Флориде на вопрос журналиста о дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным о мирном урегулировании. Также Трамп предположил, что и украинская сторона настроена на урегулирование кризиса. "Оба лидера хотят, чтобы это завершилось", - подытожил он перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США заявил, что добился "большого прогресса" в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы добились большого прогресса", - сказал Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По его словам, во время встречи с Зеленским они "обсудили все аспекты мирного соглашения". "Я действительно думаю, что мы становимся намного ближе (к достижению урегулирования на Украине - ИФ)", - отметил Трамп.

Президент США также заявил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом Владимиром Зеленским в понедельник и в течение ближайших двух недель. "Скорее всего, мы будем много общаться в течение ближайшей пары недель, также поговорим и завтра", - сказал президент США.

Трамп после встречи с Зеленским сообщил, что вопрос Донбасса остается в числе пока не решенных в рамках украинского урегулирования. "Мы приближаемся к соглашению по этому вопросу. И это важный вопрос", - заявил Трамп журналистам. По его словам, вопрос Донбасса - "безусловно, одна из больших проблем". "Этот вопрос не решен. Но я думаю, мы стали ближе к цели", - заверил американский лидер.

Президент США заявил, что понимает позицию РФ о том, что прекращение огня с Украиной невозможно до решения спорных вопросов. "Я понимаю эту позицию (...). Ведь нужно понимать и то, как другая сторона смотрит на ситуацию", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Трамп пояснил, что сторона конфликта может не хотеть прекращения огня, если полагает, что затем боевые действия все равно придется возобновить. "Но мы работаем над тем, как можно было бы обойти эту проблему", - добавил президент США.

Трамп заявил, что намерен в течение ближайших нескольких недель оценить возможность урегулирования украинского кризиса. "Думаю, через несколько недель мы узнаем, так или иначе", - ответил Трамп журналистам после встречи с украинским президентом на вопрос об оценке потенциальных сроков урегулирования.

Он пояснил, что могут возникнуть "неожиданные проблемы", которые способны сорвать все приложенные усилия. "Может возникнуть ситуация, когда один пункт, который сейчас кажется несущественным, окажется очень важным и все разобьет. Послушайте, это очень сложные переговоры", - добавил президент. Трамп отметил, что по его мнению, "мы сможем решить это". Однако американский лидер не исключил и вариант, при котором стороны не смогут договориться. Отвечая на вопрос журналиста о том, что произойдет, если кризис не будет решен, Трамп сказал: "Будет больше боевых действий, больше смертей. Это плохо".

Американские фондовые индексы закрылись в слабом минусе в пятницу после роста по итогам пяти сессий подряд. При этом все три основных индикатора Уолл-стрит показали недельный подъем. В четверг торги в США не проводились в связи с празднованием Рождества. Предрождественскую сессию S&P 500 и Dow Jones завершили на рекордных максимумах. В пятницу активность на фондовых рынках была невысокой. Инвесторы оценивали новости компаний, а также перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Вышедшие на прошлой неделе данные просигнализировали об устойчивости американской экономики. ВВП США в июле-сентябре вырос на 4,3% в пересчете на годовые темпы, максимально за два года, после увеличения на 3,8% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал замедление роста до 3,3%. Рынок закладывает два снижения ставки Федрезерва в следующем году, тогда как декабрьский прогноз самого ЦБ предусматривает лишь одно снижение.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром не демонстрирует ярко выпаженной динамики (-0,03%), что говорит о вероятном снижении активности продавцов на фондовых биржах США 29 декабря.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,1-1,8%, в то время как индексы Австралии и Японии снижаются на 0,3%.

Вместе с тем мировые цены на нефть 29 декабря утром демонстрируют умеренный рост. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:02 мск увеличилась на 1,07%, до $61,29 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,08%, до $57,35 за баррель.