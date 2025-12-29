Поиск

Космический аппарат "Спутникса" для компании из ОАЭ выведен на орбиту в воскресенье

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Образовательный космический аппарат (КА) производства российской компании "Спутникс" был выведен на орбиту накануне с космодрома Восточный в интересах ОАЭ, сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"Партия космических аппаратов была также запущена в интересах иностранных заказчиков для отработки технологических и научно-образовательных экспериментов. Среди них - изготовленный для компании из Объединенных Арабских Эмиратов образовательный спутник QMR-KWT-2", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что работа аппарата будет направлена на развитие сотрудничества между Россией, ОАЭ и Кувейтом, главной целью которого является обеспечение любительского радиовещания и популяризации космонавтики в арабских странах.

В "Спутниксе" сообщили, что космические аппараты были выведены на орбиту в воскресенье в виде попутной полезной нагрузки вместе со спутниками "Аист-2Т" ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

Помимо партии спутников для иностранных заказчиков в космическое пространство также вывели космические аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для пополнения группировки "Зоркий-2М", сообщили в компании.

"Эти КА изготовлены в рамках первой в отечественной истории сделки по поставке спутников в лизинг c ГТЛК. Аппараты предназначены для оптической мультиспектральной съёмки Земли из космоса", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что группировку SITRO-AIS (сегмент отечественной спутниковой автоматической идентификационной системы) пополнили спутники для трекинга морских судов, в том числе на Северном морском пути. На орбиту также были отправлены аппараты SITRO-TD для отработки технологии спутникового интернета вещей.

"Все космические аппараты отделены от пусковых контейнеров по достижению заданной орбиты. Центр управления полётами "Спутникс" установил связь со всеми запущенными спутниками и приступил к работе по получению телеметрии с них", - заявили в пресс-службе компании.

28 декабря ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 16:18 по московскому времени с двумя аппаратами дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" и 50 российскими и зарубежными малыми спутниками.

