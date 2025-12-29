Поиск

Сборы российских кинотеатров увеличились на 10% по сравнению с 2024 годом

Доля кинотеатральной аудитории моложе 25 лет превысила 60%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Кассовые сборы российских кинотеатров по данным на конец декабря составили 49,6 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года, при этом 77% кассовых сборов приходятся на российское кино, сообщила "Интерфаксу" министр культуры РФ Ольга Любимова.

"По состоянию на 23 декабря 2025 года сборы российских кинотеатров составили 49,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года кассовые сборы увеличились на 10%", - сказала Любимова.

Из них, как уточнила министр, 38 млрд рублей или 77% от общих кассовых сборов - сборы российского кино.

Она также сообщила, что с начала года, по данным на 23 декабря, кинотеатры посетили 116 млн зрителей. На российское кино ходили более 91 млн зрителей - 79% от совокупной посещаемости кинотеатров.

Отметку сборов в 1 млрд рублей преодолели 10 российских картин: "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Финист. Первый богатырь", "Пророк. История Александра Пушкина", "Батя 2. Дед", "Август", "Горыныч", "Алиса в стране чудес", "Кракен", а также релизы декабря 2024 года, сборы которых превысили 1 млрд рублей в 2025 году - "Елки 11" и "Домовенок Кузя".

Отвечая на вопрос о том, изменился ли портрет посетителя, Любимова отметила, что за последние пять лет аудитория российских кинотеатров "помолодела".

"Доля зрителей 12-17 лет возросла с 17% в 2021 году до 30% в 2025 году, при этом по итогам 2025 года доля кинотеатральной аудитории моложе 25 лет превысила 60%. Увеличение доли молодежной аудитории кинотеатров является эффектом от реализации программы социальной поддержки молодежи 14-22 лет "Пушкинская карта", расширение которой в 2022 году позволило приобретать молодой аудитории билеты в кино на сеансы российских фильмов", - добавила министр.

