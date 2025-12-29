Поиск

"ИрАэро" в феврале откроет прямые рейсы из Иркутска в Санью

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ИрАэро" с 22 февраля 2026 года запускает прямое авиасообщение между Иркутском и китайским курортным городом Санья (остров Хайнань), сообщает пресс-служба перевозчика.

Согласно расписанию, вылет из Иркутска предусмотрен в 19:15 (время местное) с прибытием в Санью в 02:05. Обратный рейс будет выполняться по понедельникам: вылет из Саньи в 03:05, прибытие в Иркутск в 10:05. Время в пути в одну сторону составит около 7 часов.

Полеты будут выполняться на самолетах Superjet 100 один раз в неделю, по воскресеньям. На маршруте предусмотрена техническая посадка в Гуйлине.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, в ее маршрутной сети более 100 направлений. В парке перевозчика семь Superjet 100, один А319, а также девять Ан-24, два Ан-26 и один Bombardier CRJ-200. Перевозчик входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний России.

