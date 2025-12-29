Путин подписал закон о запрете исполнять в РФ постановления иностранных уголовных судов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете исполнять в России постановления иностранных уголовных судов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, не подлежат исполнению в РФ постановления судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.

Закон вносит изменения в статью 6 федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации".