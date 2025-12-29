ВККС позволила СКР возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда в отставке

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Мосгорсуда в отставке.

"Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина", - сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

Гришину вменяется ч.1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Представление в ВККС было направлено главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным после проверки обстоятельств ДТП в Ярославской области 20 апреля 2025 года.

По данным СКР, Гришин, совершая обгон на перекрестке, нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, в результате чего столкнулся со следовавшим в том же направлении автомобилем Renault RS, выполнявшим в этот момент разрешенный поворот налево.

В ведомстве уточнили, что судья ехал по федеральной автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" в направлении Москвы на личном автомобиле Land Rover Freelander II со скоростью 100 км/ч при разрешенной скорости не более 90 км/ч. "В результате ДТП водителю Renault и его супруге, находившейся в автомобиле, причинен тяжкий вред здоровью. Гришин телесные повреждения не получил", - сообщили в СКР.