Свыше 48 тыс. иностранцев с запретом на въезд не пустили в РФ благодаря сбору биометрии

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Проект по сбору биометрии на пограничных пунктах позволил не допустить въезда в Россию свыше 48 тыс. лиц, имеющих ограничения на въезд или находящихся в розыске, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"Принятые меры в рамках эксперимента по биометрической идентификации на пограничных пунктах позволили выявить более 48 тыс. лиц, находившихся в розыске или имеющих ограничения на въезд", - сказал Колокольцев в четверг в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Эксперимент по сдаче иностранными гражданами и лицами без гражданства биометрических данных при пересечении границы РФ действует с 1 декабря 2024 года в трех столичных аэропортах - Шереметьево, Домодедово, Внуково - и в подмосковном Жуковском, а также на автомобильном грузо-пассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через государственную границу РФ Маштаково (Оренбургская область) на границе с Казахстаном.