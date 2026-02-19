Поиск

Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электроснабжения

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о вероятности веерных отключений электроснабжения в ряде муниципалитетов региона.

"Из-за нанесенного врагом огневого воздействия происходят веерные отключения электроэнергии. В течение ближайших дней в Белгороде, Ракитянском, Ивнянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском, Яковлевском, Корочанском и в Прохоровском округах возможны временные отключения электроэнергии", - написал Гладков в своем телеграм-канале в четверг.

Он добавил, что составить график веерных отключений невозможно.

"Сказывается сильная нагрузка на сети, в процессе ремонта происходит перераспределение энергии - от этого зависит, в каких именно муниципалитетах временно отключается подача электроэнергии. Это происходит для сохранения целостности всей энергосистемы, из-за перегруза оборудования. Поэтому плановый характер веерным отключениям придать нельзя", - пояснил глава региона.

Как сообщалось, в результате массированных ракетных атак на Белгород повреждены энергообъекты, фиксируются отключения электро- и теплоснабжения.

