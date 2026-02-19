ФСБ выявила террористическую ячейку, созданную заключенными колонии в Забайкалье

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ, ФСИН и Следственный комитет выявили ячейку террористической организации из семи человек, действовавшую в колонии в Забайкальском крае.

"Установлено, что указанная ячейка создана в интересах запрещенной в РФ международной террористической организации с целью сбора денежных средств для ее финансирования и склонения осужденных к участию в ее деятельности", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе добавили, что в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных на территории Дагестана, Забайкальского, Краснодарского краев и Волгоградской области, организаторы и основные участники ячейки задержаны сотрудниками ФСБ.

В пресс-бюро ФСИН в свою очередь сообщили, что "группа осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №7 УФСИН России по Забайкальскому краю, создали ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации с целью пропаганды её идеологии".

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко добавила, что фигуранты дела подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем). Кроме того, двоим из них также инкриминируется содействие и финансирование террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ)

Возбуждено уголовное дело в отношении семерых осужденных, пятеро из которых ранее отбывали наказание в одной из колоний на территории региона, а двое продолжают находиться в исправительных учреждениях. По ходатайству следствия в отношении пятерых подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое фигурантов в настоящее время продолжают отбывать наказание в колониях Забайкальского края.