МВД с начала года предотвратило в РФ 21 нападение в образовательных организациях

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции с начала текущего года предотвратили 21 попытку нападений на учеников и учителей в образовательных организациях в 15 регионах страны, заявил глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.

"Продолжаем превентивные мероприятия в отношении лиц, которые проявляют интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организациях. Уже с начала этого года в 15 регионах страны предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей", - сказал Колокольцев в четверг в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

В качестве примера министр привел факт предотвращения планов совершения террористического акта 15-летним подростком в Алтайском крае, который "размещал информацию о способах совершения подобных деяний в социальных сетях".



