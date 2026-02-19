Уголовное дело возбуждено после нападения школьника с ножом в Прикамье

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства нападения на учащегося школы в городе Александровске Пермского края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК России в четверг.

По данным следствия, 13-летний ученик школы напал на одноклассника из-за конфликта, ударил его ножом в шею и другие части тела.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105, (покушение на убийство несовершеннолетнего), ст. 293 (халатность), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел.

К проверке инцидента также подключилась прокуратура, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале сообщил, что ученик школы №1 в Александровске ранил ножом сверстника. Пострадавшего в тяжелом состоянии эвакуировали в Березники, к его лечению подключили врачей из Перми.