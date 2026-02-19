Ученик ранен ножом в одной из школ Пермского края

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Нападение на ученика с ножом произошло в школе № 1 города Александровска Пермского края, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале в четверг.

"Сегодня в школе № 1 Александровска семиклассник ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжелое", - написал глава региона.

По его данным, сейчас пострадавшего эвакуируют в Березники. Из Перми готовится вылететь санавиация с анестезиологами и хирургом.

"Стараемся сделать все возможное. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам", - проинформировал Махонин.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, добавил он.