Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 140 украинских дронов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки ликвидировали более 140 воздушных целей, сообщило Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение суток авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесены удары по позициям армии Украины в 153 районах.



