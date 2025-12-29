Военные заявили о пресечении двух попыток прорыва ВСУ в Купянск

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за сутки отразили две попытки прорыва украинских подразделений в Купянск Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая иностранных наемников, в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, в ходе боев противник потерял 26 человек личного состава и 17 единиц боевой техники.

