Поиск

Начальник Генштаба сообщил о пресечении попыток ВСУ демонстрировать присутствие в Купянске

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на совещании на пункте управления группировки войск "Центр" сообщил о попытках ВСУ с помощью дронов установить украинские флаги на административных зданиях в Купянске и о пресечении этих попыток.

"После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки "Запад" противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попыток установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников, - заявил он. - Эти действия были пресечены".

"Войска группировки "Запад" продолжают ликвидацию формирований вооруженных сил Украины, окруженных на восточном берегу реки Оскол, - сказал также Герасимов. - "Освобожден населенный пункт Подолы. Ведутся уличные бои, и завершается освобождение Купянска-Узлового. Кроме того, войска группировки "Запад" активно развивают наступление на краснолиманском направлении".

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 января 2026 года Военная операция на Украине
Валерий Герасимов Генштаб Запад ВСУ Купянск Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Начальник Генштаба сообщил о пресечении попыток ВСУ демонстрировать присутствие в Купянске

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 34 украинских БПЛА

Что произошло за день: среда, 14 января

Временная поверенная в делах Великобритании в РФ вызвана в МИД России

Минэкономразвития отметило ускорение годовой инфляции на 12 января до 6,27%

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

 Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

Регионы просят об увеличении в 2026 г. бюджетных кредитов на северный завоз в 3 раза

 Регионы просят об увеличении в 2026 г. бюджетных кредитов на северный завоз в 3 раза

В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

 В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

 Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

 Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8141 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 40 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });