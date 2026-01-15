Начальник Генштаба сообщил о пресечении попыток ВСУ демонстрировать присутствие в Купянске

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на совещании на пункте управления группировки войск "Центр" сообщил о попытках ВСУ с помощью дронов установить украинские флаги на административных зданиях в Купянске и о пресечении этих попыток.

"После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки "Запад" противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попыток установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников, - заявил он. - Эти действия были пресечены".

"Войска группировки "Запад" продолжают ликвидацию формирований вооруженных сил Украины, окруженных на восточном берегу реки Оскол, - сказал также Герасимов. - "Освобожден населенный пункт Подолы. Ведутся уличные бои, и завершается освобождение Купянска-Узлового. Кроме того, войска группировки "Запад" активно развивают наступление на краснолиманском направлении".