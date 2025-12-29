Песков отметил рост недовольства налогоплательщиков ЕС действиями руководства союза

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Недовольство европейских налогоплательщиков действиями руководителей Евросоюза, которые "залезают в их карман" в связи с конфликтом на Украине, растет, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что есть серьезное недовольство тем, что все больше и больше руководителей ЕС, которые жаждут продолжения войны, залезают в карман своих налогоплательщиков, это очевидно. И это недовольство растет", - сказал он.

Его спросили, может ли это недовольство привести к тому, что руководство ЕС "снесут" европейские налогоплательщики.

"Насколько европейские граждане могут кого-то снести до следующих выборов? Вряд ли у них есть такие права, поэтому им, конечно же, придется мириться с теми руководителями, которых они выбрали в прошлый раз. Но то, что на следующих выборах им всем будет очень нелегко, это очевидно", - считает Песков.