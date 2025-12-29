ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины от аллергии на пыльцу березы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало заявку на регистрацию вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

"Сейчас уже мы подали заявку на регистрацию этой вакцины. Надеемся на это", - сказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

Глава агентства напомнила, что вакцина "Аллергарда" разработана Государственным научным центром иммунологии ФМБА. Завершены первая и вторая фаза клинических исследований. В настоящее время проводится третья фаза клинических исследований. По результатам первой и второй фазы доказана высокая эффективность, безопасность и хорошая переносимость вакцины.

"Сезон пыления в этом году был аномально высоким - в пять раз была повышена плотность пылевых частиц, 25% (испытуемых) вообще не наблюдали реакции на эти частицы из тех, кто обычно тяжело страдает аллергией. У остальных - в шесть раз была снижена аллергическая реакция", - отметила Скворцова.

Помимо этого, ФМБА зарегистрировало вакцину против гемофильной инфекции, и в настоящее время она поступила в гражданский оборот, сообщила глава агентства.