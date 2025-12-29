Назначен врио полпреда правительства в Конституционном и Верховном судах

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин возложил временное исполнение обязанностей полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах на Павла Степанова, сообщает сайт правительства.

Этот пост он будет совмещать с занимаемой должностью директора Департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства.

Степанов родился в Москве, окончил МГУ имени Ломоносова, кандидат юридических наук. Он работал сначала в консалтинговых организациях. В 1999 году он возглавил правовое управление федерального Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, в 2004 году начал работать в Государственно-правовом управлении президента России в должности референта.

В 2010 году Павел Степанов был назначен первым заместителем генерального директора по корпоративному управлению ФГУП "РТРС", в 2014-м возглавил компанию "Централ Партнершип".

В 2018 году он стал советником, а чуть позже заместителем министра культуры Российской Федерации. Через два года был назначен на должность директора Департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства, позднее преобразованного в Департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства, сообщается на сайте правительства.

Ранее полпредом правительства в Верховном и Конституционном судах был Михаил Барщевский.