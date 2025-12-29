Поиск

Назначен врио полпреда правительства в Конституционном и Верховном судах

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин возложил временное исполнение обязанностей полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах на Павла Степанова, сообщает сайт правительства.

Этот пост он будет совмещать с занимаемой должностью директора Департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства.

Степанов родился в Москве, окончил МГУ имени Ломоносова, кандидат юридических наук. Он работал сначала в консалтинговых организациях. В 1999 году он возглавил правовое управление федерального Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, в 2004 году начал работать в Государственно-правовом управлении президента России в должности референта.

В 2010 году Павел Степанов был назначен первым заместителем генерального директора по корпоративному управлению ФГУП "РТРС", в 2014-м возглавил компанию "Централ Партнершип".

В 2018 году он стал советником, а чуть позже заместителем министра культуры Российской Федерации. Через два года был назначен на должность директора Департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства, позднее преобразованного в Департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства, сообщается на сайте правительства.

Ранее полпредом правительства в Верховном и Конституционном судах был Михаил Барщевский.

Михаил Мишустин Централ Партнершип Михаил Барщевский Павел Степанов Верховный суд Конституционный суд Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Утвержден перечень отраслей МСП со льготным тарифом страховых взносов

РСТ заявил, что Таиланд не запрещает въезд посещавшим Камбоджу россиянам

 РСТ заявил, что Таиланд не запрещает въезд посещавшим Камбоджу россиянам

ВККС одобрила кандидатуры заместителей председателя Верховного суда

Кремль назвал вывод ВСУ из Донбасса условием для прекращения огня

Лидеры РФ и США проведут телефонный разговор в ближайшее время

 Лидеры РФ и США проведут телефонный разговор в ближайшее время

В Кремле согласились с Трампом в том, что переговоры по Украине в финальной стадии

Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва

ВККС позволила СКР возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда в отставке

 ВККС позволила СКР возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда в отставке

Закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов вступит в силу с 1 января

 Закон о ставке НДФЛ в 30% для иноагентов вступит в силу с 1 января

Путин подписал закон о запрете исполнять в РФ постановления иностранных уголовных судов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7996 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });