Поиск

Барщевский будет освобожден от должности полпреда правительства РФ в КС и ВС 26 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Михаил Барщевский освобождается от должности полпреда правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ в связи с выходом на пенсию.

"Освободить Барщевского Михаила Юрьевича с 26 декабря 2025 года от должности полномочного представителя правительства Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации и в Верховном суде Российской Федерации в связи с выходом на пенсию", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

18 декабря стало известно, что Михаил Барщевский покидает должность представителя правительства в Конституционном суде. Он занимал должность представителя кабмина в КС РФ с 2001 года.

Михаил Барщевский Конституционный суд Верховный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле ожидают разъяснений по поводу прорыва на переговорах США по Украине

Что произошло за день: понедельник, 22 декабря

Летевший из ОАЭ самолет "Уральских авиалиний" сел по техпричине в Ашхабаде

РСТ прогнозирует потребность российской туриндустрии в 300 тыс. специалистах к 2030 году

Dongfeng отзывает в РФ 12,9 тыс. тягачей из-за проблем с шумностью и освещенностью в кабине

В МИД РФ сообщили об отсутствии ответа США на инициативу Путина по ДСНВ

Сменился директор Центра имени Гамалеи

 Сменился директор Центра имени Гамалеи

Краснов заявил о ведущей роли Верховного суда в укреплении доверия граждан к правосудию

Экс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева получила 15 лет колонии

Три польские НПО признаны нежелательными в РФ
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7937 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });