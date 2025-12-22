Барщевский будет освобожден от должности полпреда правительства РФ в КС и ВС 26 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Михаил Барщевский освобождается от должности полпреда правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ в связи с выходом на пенсию.

"Освободить Барщевского Михаила Юрьевича с 26 декабря 2025 года от должности полномочного представителя правительства Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации и в Верховном суде Российской Федерации в связи с выходом на пенсию", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

18 декабря стало известно, что Михаил Барщевский покидает должность представителя правительства в Конституционном суде. Он занимал должность представителя кабмина в КС РФ с 2001 года.