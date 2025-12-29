Путин проводит совещание по развитию обстановки в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в зоне специальной военной операции. Основное внимание уделено текущему состоянию дел на линии соприкосновения.

"Мы сегодня проведем очередное совещание, посвященное развитию обстановки в зоне специальной военной операции", - сказал Путин в начале совещания по ситуации в зоне СВО в понедельник.

Он отметил, что встреча проводится в преддверии Нового года, когда традиционно подводятся результаты работы. "Сегодня основное внимание уделим текущему состоянию дел на линии боевого соприкосновения, поговорим о результатах работы, заслушаем доклады командующих группировками войск о результатах выполнения задач подчиненными соединениями и воинскими частями, а также обсудим планы на ближайшую перспективу", - сказал президент РФ.

Об обстановке в зоне СВО Верховному главнокомандующему доложили начальник Генерального штаба Вооружённых сил Валерий Герасимов и командующие группировками войск.