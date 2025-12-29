Поиск

Президент РФ сообщил о продвижении группировки "Восток" в направлении Запорожья

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В зоне группировки "Восток" ситуация развивается благоприятно, войска хорошим темпом двигаются в направлении Запорожья, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Позавчера, 27 декабря мы провели рабочее совещание, в ходе которого подробно остановились и разобрали обстановку на направлении действий группировок "Центр" и "Восток". Группировка войск "Центр" после освобождения Красноармейска и Димитрова завершает ликвидацию окруженной там группировки ВСУ и одновременно развивает наступление в направлении государственной границы - границы Донецкой Народной Республики", - сказал Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.

Он добавил: "Благоприятно развивается и ситуация в зоне боевой работы группировки "Восток" в Запорожской области. Войска группировки, форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника, хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья".

Президент отметил, что "в декабре группировкой освобождено более 200 квадратных километров территории, 10 населенных пунктов, в том числе город Гуляйполе".

Он предложил обсудить ситуацию и по другим направлениям. "Обсудим ситуацию на этих участках и начнем с севера, потом пойдем на юг", - сказал глава государства.

На этом совещании командующий группировкой войск "Днепр" Михаил Теплинский заявил, что российские военные уже находятся в 15 км от южной окраины города Запорожье.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 декабря 2025 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Транспортная субсидия для экспортеров ННЭ в 2026 году не превысит 11% от стоимости товара

Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска

 Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска

Президент РФ сообщил о продвижении группировки "Восток" в направлении Запорожья

Путин проводит совещание по развитию обстановки в зоне СВО

 Путин проводит совещание по развитию обстановки в зоне СВО

Герасимов заявил об активном продвижении российских войск в Красном Лимане

Банк России фиксирует ускорение роста экономики в IV квартале с учетом сезонности

Утвержден перечень отраслей МСП со льготным тарифом страховых взносов

РСТ заявил, что Таиланд не запрещает въезд посещавшим Камбоджу россиянам

 РСТ заявил, что Таиланд не запрещает въезд посещавшим Камбоджу россиянам

ВККС одобрила кандидатуры заместителей председателя Верховного суда

Кремль назвал вывод ВСУ из Донбасса условием для прекращения огня
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8013 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });