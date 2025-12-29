Президент РФ сообщил о продвижении группировки "Восток" в направлении Запорожья

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В зоне группировки "Восток" ситуация развивается благоприятно, войска хорошим темпом двигаются в направлении Запорожья, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Позавчера, 27 декабря мы провели рабочее совещание, в ходе которого подробно остановились и разобрали обстановку на направлении действий группировок "Центр" и "Восток". Группировка войск "Центр" после освобождения Красноармейска и Димитрова завершает ликвидацию окруженной там группировки ВСУ и одновременно развивает наступление в направлении государственной границы - границы Донецкой Народной Республики", - сказал Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.

Он добавил: "Благоприятно развивается и ситуация в зоне боевой работы группировки "Восток" в Запорожской области. Войска группировки, форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника, хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья".

Президент отметил, что "в декабре группировкой освобождено более 200 квадратных километров территории, 10 населенных пунктов, в том числе город Гуляйполе".

Он предложил обсудить ситуацию и по другим направлениям. "Обсудим ситуацию на этих участках и начнем с севера, потом пойдем на юг", - сказал глава государства.

На этом совещании командующий группировкой войск "Днепр" Михаил Теплинский заявил, что российские военные уже находятся в 15 км от южной окраины города Запорожье.