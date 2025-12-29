Путин отметил многолетнюю подготовку ВСУ к обороне Запорожской области

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ВСУ готовились к обороне в Запорожской области много лет, но российским военным удается решать поставленные задачи, заявил на совещании по ситуации в зоне СВО президент Владимир Путин.

"Мы понимаем, отдаем себе отчет, что противник, который прямо напротив вас находится, готовился к обороне много лет, знаем, какая там непростая обстановка, тем не менее, вам удается решать стоящие перед группировкой задачи", - сказал он после доклада командующего группировкой "Днепр" Михаила Теплинского.

Тот заявил, что передовые российские подразделения уже находятся в 15 км от южной окраины Запорожья.

"Конечно, в ближайшее время необходимо продолжить наступление совместно с группировкой "Восток" по освобождению Запорожья", - добавил президент.

"Войска группировки "Днепр" наступают в сторону города Запорожье. Освобожден населенный пункт Лукьяновское", - сказал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

По его словам, ведутся уличные бои в городе Орехово, группировка "Восток" продолжает развивать наступление в Запорожской области, на западном берегу реки Гайчур, вглубь обороны ВСУ.

"Выполнение задач по освобождению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено в соответствии с замыслом", - сказал начальник Генштаба.