Путин отметил поэтапность выполнения задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей идет в соответствии с планом СВО.

"Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом специальной военной операции. Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Путин в понедельник на совещании.

"Прошу продолжить выполнение задач СВО в соответствии с замыслами и планами Генерального штаба", - отметил президент.

Он выразил благодарность всем российским военнослужащим, в настоящее время выполняющим боевые задачи на линии боевого соприкосновения.

"Безусловно, в успехах на фронте российских Вооруженных сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая земли Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой. Хочу к ним напрямую обратиться и подчеркнуть: уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине. Работайте, выполняйте свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству и поздравляю с наступающим Новым годом", - сказал Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 декабря 2025 года Военная операция на Украине
Владимир Путин Донбасс Запорожская область Херсонская область
