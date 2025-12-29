Путин ожидает овладения Вооруженными силами РФ агломерацией Славянск-Краматорск

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Освобождение Северска и эффективная работа в городе Константиновка позволяет создать условия для овладения Вооруженными Силами РФ Славянско-Краматорской агломерацией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам создать условия для развития дальнейшего наступления и овладения всей Славяно-Дружковско-Краматорской агломерации и овладения всем рубежом обороны противника, а также во взаимодействии с войсками "Запад" и "Центр" полностью освободить территорию Донбасса", - сказал Путин на совещании по ситуации в зоне СВО в понедельник.

Он подчеркнул, что это важнейшее направление. "Вы демонстрируете хороший темп, я уже имел удовольствие разговаривать с вашими подчиненными. Ещё раз передавайте им самые наилучшие пожелания и благодарность за успешную работу", - добавил президент РФ.