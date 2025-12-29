Транспортная субсидия для экспортеров ННЭ в 2026 году не превысит 11% от стоимости товара

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг анонсировал проведение отбора на получение транспортной субсидии для экспортеров несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ).

В 2026 году размер субсидии будет ограничен 11% стоимости поставленной продукции за отчетный период, при этом общий объем субсидии, предоставляемой одной организации, не может превышать 200 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Как и ранее, за счет субсидии экспортеры могут покрыть до 60% фактически понесенных затрат на транспортировку продукции до конечного иностранного покупателя.

"В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и выполнения задач по ежегодному наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта предусмотрено требование по обязательному приросту экспортных поставок по сравнению с предыдущим периодом", - отмечается в сообщении.

В 2026 году на получение субсидии смогут претендовать предприятия химической промышленности, которые ранее получателями этой меры поддержки не являлись (в текущем году субсидия предоставлялась предприятиям леспрома и машиностроения).

На 2026 год в федеральном бюджете на транспортную субсидию предусмотрено 2,46 млрд рублей против 5,9 млрд рублей в 2025 году. Объем финансирования этой меры поддержки экспортеров, как предусмотрено трехлетним бюджетом, вырастет в 2027 году до 9,1 млрд рублей, в 2028 году - до 10,2 млрд рублей.

С прошлого года государство также запустило еще одну логистическую субсидию для поддержки экспорта. Мера предполагает покрытие части затрат логистических операторов при поставках ННЭ по новым международным маршрутам. Объем субсидии в 2026 году, согласно бюджету на предстоящую трехлетку, составит 1 млрд рублей, в 2027 году - 1 млрд рублей, в 2028 году - 6 млрд рублей.