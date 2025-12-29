Генпрокуратура России признала нежелательным американский университет Джорджа Вашингтона

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России признала нежелательной для России деятельность The George Washington University, сообщает надзорное ведомство.

"В структуре университета функционирует специальный аналитический центр по исследованию российского общества, политики, экономики, который на регулярной основе предоставляет площадку для антироссийских выступлений, докладов, ориентированных на дискредитацию России, в том числе в связи с проведением специальной военной операции", - сказали в Генпрокуратуре.

По ее данным, The George Washington University финансировал в России иностранные СМИ, физические лица и организации, выполняющие функции иностранного агента.

"При этом университетом запущен медиаресурс, на котором систематизируются материалы иноагентов, нежелательных объединений об общественно-политической ситуации в России, тиражируются публикации о международной изоляции, озвучиваются призывы к властям в Вашингтоне усилить санкционное давление на нашу страну", - заявили в ведомстве.

Университет Джорджа Вашингтона был основан в США в 1821 году. По данным из открытых источников, это крупнейшее высшее учебное заведение в столице США и самый дорогой американский вуз.