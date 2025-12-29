В Белом доме сообщили о состоявшемся в понедельник разговоре Трампа и Путина

Фото: АР/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили ситуацию на Украине, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп завершил позитивный разговор с президентом Путиным об Украине", - написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.

Позднее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США провели еще один телефонный разговор, американский лидер проинформировал российского коллегу об итогах переговоров с украинской стороной в Мар-а-Лаго.