Поиск

Власти США сообщили Путину об основных итогах переговоров в Мар-а-Лаго

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели еще один телефонный разговор, американский лидер проинформировал российского коллегу об итогах переговоров с украинской стороной в Мар-а-Лаго, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Как и было условлено сегодня между российским и американским президентами проведен очередной телефонный разговор. Дональд Трамп и присутствовавшие при этом разговоре его ключевые советники подробно, в деталях проинформировали об основных итогах вчерашних переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией", - сказал Ушаков журналистам в понедельник.

Президенты РФ и США по-дружески условились поддерживать диалог после телефонного разговора в понедельник, заявил Ушаков.

Он также сообщил, что Путин в текущем году провел 17 контактов с американскими представителями, в том числе переговоры с Трампом. "Это включает и визит на Аляску, и 10 телефонных разговоров с Дональдом Трампом и шесть встреч с его специальными посланниками", - сказал Ушаков.

"О чем это говорит - выводы можете сделать сами", - добавил он.

Ранее о новом разговоре Трампа и Путина сообщили в Белом доме.

Владимир Путин Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал указ о призыве 261 тыс. человек на военную службу в 2026 г.

 Путин подписал указ о призыве 261 тыс. человек на военную службу в 2026 г.

Ушаков сообщил о шоке Трампа от новости об атаке на резиденцию Путина

В Белом доме сообщили о состоявшемся в понедельник разговоре Трампа и Путина

 В Белом доме сообщили о состоявшемся в понедельник разговоре Трампа и Путина

РФ пересмотрит переговорную позицию после попытки атаки на резиденцию президента

Лавров заявил о попытке Киева атаковать новгородскую резиденцию президента

 Лавров заявил о попытке Киева атаковать новгородскую резиденцию президента

"Газпром" и Литва договорились о транзите газа в Калининград до конца 2030 года

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год утверждена в объеме на 20% ниже 2025 года

Правила покупки ЦФА "квалами" и "неквалами" изменятся в начале 2026 года

Транспортная субсидия для экспортеров ННЭ в 2026 году не превысит 11% от стоимости товара

Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска

 Герасимов сказал о наступлении широким фронтом в направлении Славянска
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8013 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });