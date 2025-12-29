Власти США сообщили Путину об основных итогах переговоров в Мар-а-Лаго

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели еще один телефонный разговор, американский лидер проинформировал российского коллегу об итогах переговоров с украинской стороной в Мар-а-Лаго, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Как и было условлено сегодня между российским и американским президентами проведен очередной телефонный разговор. Дональд Трамп и присутствовавшие при этом разговоре его ключевые советники подробно, в деталях проинформировали об основных итогах вчерашних переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией", - сказал Ушаков журналистам в понедельник.

Президенты РФ и США по-дружески условились поддерживать диалог после телефонного разговора в понедельник, заявил Ушаков.

Он также сообщил, что Путин в текущем году провел 17 контактов с американскими представителями, в том числе переговоры с Трампом. "Это включает и визит на Аляску, и 10 телефонных разговоров с Дональдом Трампом и шесть встреч с его специальными посланниками", - сказал Ушаков.

"О чем это говорит - выводы можете сделать сами", - добавил он.

Ранее о новом разговоре Трампа и Путина сообщили в Белом доме.

