Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии восстановлено

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Восстановлено электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии 330 кВ "Ферросплавная-1", сообщили представители станции.

"На Запорожской атомной электростанции закончены работы по восстановлению линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций. Данная линия была повреждена в результате огневого воздействия ВСУ, что привело к прекращению поступления напряжения на станцию от линии электропередачи "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении.

Станция перестала получать электроэнергию по линии "Ферросплавная-1" в результате обстрела, о чем стало известно вечером 16 декабря. Ремонт проводили специалисты ЗАЭС и "Россетей" в присутствии инспекторов МАГАТЭ.

"Проведение ремонта стало возможным после достижения соответствующих договорённостей о соблюдении режима тишины в районе станции. В подготовке этих договоренностей участвовали министерство обороны, министерство иностранных дел, государственная корпорация "Росатом" и МАГАТЭ", - добавили представители станции.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Сейчас обе они в работе.

"Ситуация на станции находится под полным контролем. Радиационный фон в норме и соответствует природным значениям", - подчеркнули на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов станции находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

