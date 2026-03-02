Поиск

"Автодор" проиндексировал стоимость проезда по платным трассам в пределах 15%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Стоимость проезда по участкам платной сети дорог госкомпании "Автодор" со 2 марта проиндексирована в диапазоне от 3,5% до 15%, следует из сообщения и материалов госкомпании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Ежегодную индексацию тарифов "Автодор" анонсировал накануне на своем сайте. Динамику повышения на каждом из участков госкомпания не привела. Согласно данным сайта ООО "Автодор - платные дороги" и подсчетам "Интерфакса", стоимость проезда на различных участках выросла в процентном выражении от 3,5-4% (как на участке М-12 от Казани до Екатеринбурга) до 15% (как на 33-66 км трассы М-1 в Подмосковье).

"Автодор" подчеркивает, что на ряде социально значимых дорожных участков стоимость проезда сохраняется на прежнем уровне. В частности, индексация не затрагивает обход Нижнекамска и Набережных Челнов, обход пяти населенных пунктов на М-12 в Башкортостане (Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново) и участок 65-86 км трассы М-3 в Московской области.

Госкомпания отмечает, что все получаемые ей доходы от сбора платы за проезд направляются на содержание и ремонт дорог, обеспечение безопасности дорожного движения и возврат привлеченных на создание дорог частных инвестиций.

