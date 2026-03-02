В Новороссийске обломки БПЛА упали на хлебокомбинат

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Новороссийске обломки БПЛА упали на территорию ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу ОЗК), терминал работает в штатном режиме, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Юрий Медведев.

"Обломки БПЛА упали на территорию предприятия, но повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Предприятие работает в штатном режиме", - сказал он.

В ночь на 2 марта несколько городов Краснодарского края, в том числе Новороссийск, подверглись атаке БПЛА. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в Новороссийске повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, детский сад. Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

НКХП - один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в России. Общая емкость хранения составляет 250 тысяч тонн, глубины у причальной стенки позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 72 тысяч тонн.