Иностранец с непогашенной судимостью не сможет приобрести гражданство России

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1163989-8 о недопущении получения российского гражданства, а также разрешения на временное проживание лицами с судимостью.

"Проект ФЗ разработан целях исключения возможности приобретения гражданства России либо получения права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления на территории России или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с законодательством РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас установлено, что наличие у иностранного гражданина непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории России либо за ее пределами является основанием для отказа выдаче либо аннулирования ранее выданных разрешения на временное проживание, разрешения на временное проживание в целях получения образования или вида на жительство в России. Однако обязанность предоставления документа, подтверждающего отсутствие судимости, для иностранных граждан не предусмотрена.

В целях устранения данного правового пробела законопроектом предусматривается внесение изменений, устанавливающих обязанность иностранных граждан, достигших 14-летнего возраста, при обращении за получением разрешения на временное проживание, разрешения на временное проживание в целях получения образования или вида на жительство в России представлять в территориальные органы МВД России документ на бумажном носителе от госорганов иностранного государства, подтверждающий отсутствие судимости, либо при ее наличии содержащий информацию о преступлении.

"В связи с отказами уполномоченными органами Украины в выдаче своим гражданам справок об отсутствии судимости для представления в компетентные органы РФ также предлагается определить переходный период (в течение двух лет после дня вступления силу проектируемого Федерального закона), в течение которого граждане Украины будут освобождены от представления указанных справок", - отмечается в законопроекте.

Предполагается, что федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней с момента официального опубликования.

