Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

Фото: Qian Weizhong/VCG via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В результате бомбардировок Ирана американской и израильской авиацией погибли десятки гражданских и военных руководителей, в том числе и верховный лидер страны аятолла Хаменеи. Какие изменения в системе власти Ирана могут вызвать эти события? На эту тему наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседует с ведущим научным сотрудником Центра анализа стратегий и технологий Юрием Ляминым.

Корр.: После убийства верховного лидера можно ожидать изменений внутри властных группировок?

Лямин: В ближайшее время я не ожидаю никаких изменений в позиции руководства Ирана. Некоторое время будет определенная инерция в работе государственного аппарата. Гибель аятоллы Хаменеи для Ирана явно не была неожиданной. Сам аятолла Хаменеи еще раньше определил изменения в четырех уровнях власти на случай его гибели.

Напомню, что за три до начала войны глава МИД Ирана Аракчи, отвечая на вопрос, что будет, если аятолла погибнет, сказал: "Система будет работать. Сформируется временный орган, состоятся выборы верховного аятоллы". В общем, запланировано было все то, что происходит сейчас. Можно ожидать, что ассамблея экспертов в ближайшие дни выберет нового верховного лидера, хотя собраться всем 80 членам в этих условиях сложно.

По крайней мере, я не вижу сейчас никаких серьезных внутренних противоречий в системе власти Ирана. Власть, конечно, находится под контролем Корпуса стражей иранской революции и на данный момент очень жестко контролирует ситуацию в стране.

Корр.: Трамп объявил о возможности ведения военных действий даже до четырех недель. Это надежда на то, что система не справится и не выживет, рухнув изнутри?

Лямин: Думаю, что иранская система окажет серьезное сопротивление таким ожиданиям. В Иране в первые же часы начала военных действий было сформировано ополчение, организовано патрулирование для контроля за улицей. Они тщательно следят за тем, чтобы не допустить внутренней дестабилизации в стране. Так что можно сказать, что несмотря на войну, ситуация в Иране на данный момент достаточно стабильная.

Корр.: Трамп призывает жителей Ирана выйти на улицу и начать захват властных помещений.

Лямин: Я лично этого не ожидаю. Чтобы власть упала, нужно, если не наземное вторжение, то чрезвычайно серьезный удар по всей стране, по всем полицейским участкам. В ополчении у Ирана несколько десятков тысяч человек. Власти их вооружают и они серьезно контролируют положение. Так что для смены власти нужна слишком большая военная кампания. Это ополчение является фактическим резервом Стражей иранской революции. К их помощи прибегают на случай беспорядков в стране, как было в январе. В состав ополчения записываются люди еще в школе. Проходит начальная военная подготовка, потом распределяются по группам, есть группы первоочередного резерва. Их состав может быть мобилизован в течение нескольких часов. Всего Иран может очень быстро мобилизовать сотни тысяч человек. Январские беспорядки именно в результате мобилизации большого числа ополченцев были подавлены.

Так что обращения Трампа и премьера Израиля к иранцам никакого эффекта пока не дали. Напомним, что Трамп еще 13 января обращался к участникам беспорядков с призывом захватывать государственные органы. Но к этому времени основное протестное движение было уже подавлено и его слова упали на пустую почву. И на данный момент не видно никакого воздействия этих призывов. Надо понимать, что решают не слова, решают действия.

Корр.: Можно сказать, что у власти Ирана нет расхождений в оценке ситуации?

Лямин: Какие-то внутренние процессы, безусловно, происходят, но наружу пока они не проявляются. Для иранской системы власти характерно, что в момент, когда система находится под угрозой, разногласия между различными группировками остаются в стороне. Они не хотят допустить крушения системы. Для иранской политической системы это достаточно характерная черта.

Иран и "арабская улица": на что были расчеты?

Корр.: Удары Ирана по американским базам вызывают протесты руководства тех стран, на территории которых они расположены. Иран предполагал это?

Лямин: Иранское руководство явно рассчитывало на реакцию "арабской улицы". Вчера, например, министр иностранных дел Ирана Аракчи, обращаясь к арабским лидерам, сказал, что если у вас есть протесты, то вы должны понимать, что мы отвечаем на агрессию со стороны США и Израиля, и со своими претензиями обращайтесь к США. У Ирана есть две цели: военная - наносить удары по американским базам, и вторая – сопутствующая – нанести ущерб экономикам.

По мнению Ирана, эти потери должны заставить арабские страны давить на США с тем, чтобы те поскорее завершили боевые действия и чтобы США быстрее договорились с Ираном. Ясно, что чем дольше будут продолжаться военные действия, тем более значительным будет ущерб.

Ормузский пролив практически перекрыт, страдают и аэропорты, например, в Дубае, который был хабом транспортным. Он перестал работать. Ущерб налицо.

Корр.: Получается, что иранские власти специально рассчитывали на реакцию "арабской улицы" для давления на США?

Лямин: Да, ясно видно, что они рассчитывали на давление арабских стран на США. Но …? К чему это приведет, не совсем ясно.

Корр.: Вернусь еще раз к заявлению Трампа о возможности продолжения военных действий до четырех недель.

Лямин: Да, он заявил об этом, но надо понимать характер Трампа, что он в один момент может резко прекратить войну, выйти из конфликта, объявить о своей победе и договориться о результатах. Это в его стиле. Предсказать продолжительность военных действий невозможно, так как на них влияет очень много факторов. По крайней мере, ясно, что главная цель для США и Израиля – крах политической системы в Иране. Но смогут ли они добиться этого, большой вопрос.

Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Юрий Лямин
