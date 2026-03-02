В Новороссийске был пожар на причале после атаки БПЛА

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Новороссийске после атаки БПЛА загорелся промышленный объект сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Возгорание на причале локализовали на площади 120 кв. метров. К ликвидации ЧС привлечено 25 человек и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко, возгорание произошло на топливном терминале, расположенном на причале.

Несколько городов Краснодарского края, в том числе Новороссийск, минувшей ночью подверглись атаке БПЛА. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.