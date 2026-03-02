Поиск

Самолет МЧС с россиянами на борту прилетел из Египта в Россию

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В подмосковном аэропорту "Жуковский" приземлился самолет Ил-76 МЧС России, который доставил из Шарм-эль-Шейха российских граждан, сообщает пресс-служба МЧС утром в понедельник.

Спецборт приземлился с дипломатическими работниками и членами их семей, находившимися на территории Израиля. Всего в столицу прибыли 84 человека, в том числе 38 детей, отмечается в сообщении ведомства в месенджере Мах.

В миреСпецборт МЧС доставит 84 россиянина из Израиля в МосквуСпецборт МЧС доставит 84 россиянина из Израиля в МосквуЧитать подробнее

Вывоз российских граждан был организован в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

В минувшую субботу США и Израиль нанесли десятки ударов по Ирану. В ответ Иран начал массированную ракетную атаку против Израиля и военных баз США на Ближнем Востоке.

По последним данным, в результате иранского удара по городу Бейт-Шемеш в пригороде Иерусалима погибли девять человек, еще около 20 получили ранения.

Ранее министерство здравоохранения Израиля сообщало, что с начала операции против Ирана в израильские больницы были доставлены 456 человек. Из них 86 все еще находятся в больницах, в том числе в отделениях интенсивной терапии.

Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
МЧС России Египет Израиль
