Умер драматург Николай Коляда

Фото: Елена Никитченко/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Скончался драматург Николай Коляда, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда", - написал губернатор в соцсетях.

Паслер отметил, что Коляда всю свою жизнь посвятил театральному искусству.

"Имя Николая Коляды, как и проекты, созданные им, известны далеко за пределами Среднего Урала. Каждый год благодаря театральному фестивалю, созданному Николаем Владимировичем, Екатеринбург погружался в атмосферу настоящего праздника. Человек, которого называют "уральским солнцем современной драматургии", таким и был - находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей", - отметил губернатор.

Он выразил глубокие соболезнования семье и близким драматурга, как и всему культурному сообществу региона.

Николай Коляда являлся основателем "Коляда-театра".

По данным местных СМИ, в последние дни жизни он находился в реанимации.

Хроника 05 января 2019 года – 02 марта 2026 года Умершие знаменитости
Свердловская область Николай Коляда
