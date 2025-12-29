Новобранцев-срочников будут отправлять в войска по-прежнему дважды в год

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Отправка новобранцев в войска, как и прежде, будет осуществляться два раза в год, сообщили в Минобороны России.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении призыва на военную службу с января по 31 декабря 2026 года, всего будут призваны 261 тысячи человек.

Минобороны разъяснило, что, по законодательству, призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет проводиться в течение календарного года.

"В указанный период будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий, - сказано в сообщении. - При этом отправка призванных граждан к местам прохождения военной службы, как и прежде, будет осуществляться два раза в год (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря)".