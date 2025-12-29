Поиск

Глава думской фракции "ЕР" заявил о попытке Киева спровоцировать ситуацию в условиях переговоров

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Атака киевского режима на резиденцию президента России является попыткой спровоцировать ситуацию в условиях переговоров РФ и США, заявил глава думской фракции "Единой России" Владимир Васильев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. "В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области", - сказал он журналистам в Москве.

По словам Лаврова, "все БПЛА были уничтожены средствами ПВО ВС РФ". Лавров также заявил, что переговорная позиция России будет пересмотрена в свете попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ.

"Это демонстрирует ещё раз сущность режима (Владимира - ИФ) Зеленского. В условиях, когда идут переговоры США и России, пытаются спровоцировать ситуацию, никакого доверия, безусловно, в очередной раз не заслуживает режим. Нужны такие меры, которые сегодня, я вот слышал, уже принимаются, о них давно говорят, достаточно превентивные. И рассчитанные не на переговорный процесс, а на предупреждение агрессии, которая вот в такой террористической форме применяется уже давно по территории России, по жителям России, а сегодня, по сути, атаковали резиденцию президента с понятными целями", - сказал Васильев журналистам.

По его словам, разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не оставляет шансов для Зеленского, который давно потерял всякую легитимность и управляет своим народом, исходя из понимания своей личной безопасности и сохранения жизни, выторговывая с союзниками из Европы максимальные возможности получения оружия, которое может нанести России максимальный ущерб.

"Похоже, пришло время, когда это надо остановить, нанести удар адекватный агрессии, упреждающий. Такое чувство у меня лично, что киевский диктатор прекрасно понял, что те планы, на которые он рассчитывал со своими спонсорами из Европы, не реализуются, поэтому они решили обострить ситуацию до предела, спровоцировать", - отметил парламентарий.

Владимир Васильев Единая Россия
