Минобороны России раскрыло подробности атаки дронов на резиденцию президента

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что с 28 по 29 декабря Украина применила 91 ударный беспилотник для атаки на резиденцию президента России в Новгородской области, дроны были нейтрализованы средствами ПВО.

Задействованные в атаке украинские беспилотники были перехвачены и сбиты над Брянской, Смоленской и Новгородской областями, сказано в сообщении.

В частности, над Брянской областью за ночь было перехвачено 49 украинских БПЛА, летевших в направлении Новгородской области, над Смоленской областью - один БПЛА, летевший к Новгородчине.

"Над Новгородской областью до 7:00 по Москве 29 декабря были перехвачены 18 украинских БПЛА, летевших в направлении резиденции президента Российской Федерации, и с 7:00 до 9:00 по Москве еще 23 украинских БПЛА", - говорится в сообщении.