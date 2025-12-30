Минюст РФ предложил санкции вплоть до лишения свободы за нелегальный майнинг криптовалюты

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минюст России предложил наказывать за нелегальный майнинг криптовалюты штрафом до 1,5 млн рублей либо двумя годами принудительных работ, а при получении особо крупного дохода или в составе организованной группы - лишением свободы до пяти лет.

Соответствующие санкции содержатся в поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, размещенных на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, Уголовный кодекс РФ дополняется статьей 171.6 "Незаконные майнинг цифровой валюты и деятельность оператора майнинговой инфраструктуры".

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет за "осуществление майнинга цифровой валюты лицом, не включенным в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты".

В документе отмечается, что ответственность наступает, "если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере (3,5 млн рублей - ИФ)".

Часть вторая статьи гласит, что те же преступления, совершенные организованной группой, либо причинившие особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере (13,5 млн рублей - ИФ), "наказываются штрафом в размере от 500 тыс. до 2,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 400 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового".

Закон о легализации майнинга в РФ вступил в силу 1 ноября 2024 года. С этого же дня были запущены специальные реестры ФНС, где должны регистрироваться все юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся добычей криптовалюты в России, а также операторы соответствующей инфраструктуры. Согласно данным ФНС, на конец мая 2025 года в реестрах насчитывалось более 1 тыс. участников. Всем майнерам (юрлицам, физлицам и ИП) необходимо ежемесячно отчитываться о намайненной цифровой валюте через специальный раздел в личных кабинетах на сайте ФНС.

В начале декабря этого года вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство РФ планирует в 2026 году ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг и для нелегальных кредиторов.