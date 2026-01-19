Поиск

Штрафы для компаний за нарушения при майнинге могут составлять до 10 млн рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 1124554-8 о введении административной ответственности за нарушение требований законодательства о цифровых финансовых активах и цифровой валюте при майнинге криптовалюты в России.

Авторы законопроекта - председатели четырех думских комитетов, глава комитета по энергетике Николай Шульгинов, по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по безопасности Василий Пискарев, по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьей 15.50, устанавливающей ответственность за нарушения требований к лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты, а также операторам майнинговой инфраструктуры.

В частности, нарушение запрета на майнинг цифровой валюты, включая участие в майнинг-пуле, на территориях, где такой запрет установлен правительством, влечет штраф для граждан в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией оборудования, для должностных лиц - штраф от 300 тысяч до 800 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от одного года до двух лет, для индивидуальных предпринимателей (ИП) - штраф от 300 тысяч до 800 тысяч рублей с конфискацией оборудования либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией оборудования, для юридических лиц - штраф от 1 млн до 2 млн рублей с конфискацией оборудования либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией оборудования. Повторное нарушение и майнинг криптовалюты в регионах, в которых это запрещено, влечет штраф для граждан - от 1 млн до 1,5 млн рублей с конфискацией оборудования; для должностных лиц - от 3 млн до 5 млн рублей либо дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; для ИП - от 3 млн до 5 млн рублей с конфискацией оборудования; для юридических лиц - от 5 млн до 10 млн рублей с конфискацией оборудования.

Непредоставление информации о получении цифровой валюты в результате майнинга, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес майнинг-пула, в налоговый орган влечет штраф для граждан от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет, для ИП - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц - штраф от 400 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Майнинг цифровой валюты, включая участие в майнинг-пуле, лицами, не имеющими права на осуществление такой деятельности в соответствии с законом о цифровых финансовых активах, влечет административную ответственность: для должностных лиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; для ИП - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей с конфискацией оборудования либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией оборудования; для юридических лиц - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией оборудования либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией оборудования.

Оказание оператором майнинговой инфраструктуры услуг по предоставлению майнинговых мощностей ИП и юрлицам, не включенным или исключенным из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, влечет административную ответственность: для должностных лиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; для ИП - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В пояснительной записке подчеркивается, что повышенное потребление электрической энергии нелегальными майнерами создает угрозу надежности энергосистемы.

Депутаты напоминают, что с 1 ноября 2024 осуществлять майнинг могут только юридические лица и ИП, включенные в специальный реестр, который ведет ФНС. Физические лица могут осуществлять майнинг без включения в реестр в случае потребления менее 6 тысяч кВт.ч в месяц. Также с 1 января 2025 года введены запреты на майнинг в нескольких регионах - например, в ряде районов Иркутской области, республики Бурятия, Забайкальского края.

Документ внесен с положительным отзывом правительства.

Майнинг криптовалют - процесс подтверждения транзакций в блокчейн-сети с использованием вычислительных мощностей, за что майнеры получают вознаграждение в виде цифровой валюты. Майнинг сможет осуществляться как отдельными лицами, так и в составе майнинг-пулов - объединений участников, совместно использующих вычислительные ресурсы и распределяющих доход.

Анатолий Аксаков Василий Пискарев Николай Шульгинов Сергей Пахомов ФНС правительство Госдума
