Почти на всей европейской территории России прогнозируется избыток осадков

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Средняя месячная температура в январе на большей части территории РФ будет около нормы, теплее обычного будет на юге западной Сибири; избыток осадков прогнозируется в большинстве регионов европейской части страны, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России в большинстве регионов средняя месячная температура ожидается около нормы, а вот на северо-западе - в Карелии, в Ленинградской, в Псковской, Новгородской и Калининградской областях - ниже нормы", - сказал Вильфанд.

На азиатской территории страны среднемесячная температура на большей части прогнозируется около нормы.

"А на юге западной Сибири - выше нормы.Теплая погода: Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, Республика Алтай, юг Красноярского края, Хакасия, Тыва. Здесь везде теплая погода по отношению к норме", - добавил Вильфанд.

Говоря об осадках, он уточнил, что избыток осадков прогнозируется на большей части европейской территории страны: "это и южная половина Северо-Западного федерального округа, и весь Центральный федеральный округ, и Приволжский, и Центральное Черноземье - везде избыток осадков". Около нормы прогнозируется количество осадков на самом севере европейской территории России - в Архангельской области, в Карелии, в Мурманской области, а также в Южном федеральном округе и в Северо-Кавказском федеральном округе.

На азиатской части страны месячное количество осадков предполагается меньше среднего многолетнего количества на севере Красноярского края и в западных районах Якутии.

На юге Сибирского федерального округа, в центральных и южных районах Хабаровского края, в Камчатском крае и на востоке Чукотки - больше нормы. На остальной территории - около нормы.

