В аэропорту Новосибирска задержаны шесть рейсов, один отменен

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Прибытие шести рейсов в новосибирский аэропорт "Толмачево" задерживается во вторник утром, один рейс отменен, следует из информации на онлайн-табло авиаузла.

Задерживаются рейсы S7 Airlines из Сочи, Иркутска, Хабаровска.

Также задерживается два рейса авиакомпании "Победа" из Москвы, рейс Azur Air из Шарм-Эль-Шейха.

Отменен рейс Somon Air из Душанбе.

Самая длительная задержка объявлена для рейса из Сочи - 16 часов 13 минут.