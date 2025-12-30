Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник корректируется вверх после резкого отката накануне на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России из-за попытки Киева атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов подрос на 0,6%, в район 2760 пунктов.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2758,17 пункта (+0,6%); лидируют в росте акции "Интер РАО" (+1,5%), "Полюса" (+1,5%), "ВК" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "ММК" (+1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 декабря, составляет 77,4466 руб. (-24,57 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Яндекса" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,1%).

В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаковать с использованием 91 БПЛА дальнего действия резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил вечером в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. Все БПЛА были уничтожены средствами ПВО ВС РФ, при этом переговорная позиция России будет пересмотрена в свете попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ, добавил он.

"Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены. При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с США. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорные позиции России будут пересмотрены", - сказал он журналистам в Москве.

Президент США Дональд Трамп был шокирован сообщением об атаке Киева на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области и заявил, что не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание Трампа на то, что сразу после его переговоров в Мар-а-Лаго Киев предпринял такую террористическую атаку. "Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия", - сказал Ушаков.

Атака Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области повлияет на подходы США в контексте работы с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил Ушаков журналистам в понедельник. "И как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава Богу, не давала "Томагавки", - сказал Ушаков.

По словам Ушакова, в Кремле надеются, что в США с пониманием отнесутся к решению РФ пересмотреть переговорную позицию после атаки на госрезиденцию президента РФ. "Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира, но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко", - сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора Путина и Трампа после переговоров в США с главой Украины Зеленским.

По словам помощника президента РФ, было заявлено, что американцы должны отнестись к этому с пониманием. "С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе", - подчеркнул помощник президента.

Президент США Трамп заявил в понедельник, что узнал от Путина о попытке удара по резиденции президента РФ, считает, что такой ход событий был бы негативным и "сейчас не время для таких действий". "Мне такое не нравится", - добавил он.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, оптимизм после очередного раунда переговоров лидеров по Украине стал сходить на нет: участники ждут конкретики в отношении заключения мирного соглашения. ЦБ РФ в резюме своего заседания при этом отметил наличие пространства для осторожного смягчения политики в следующем году в условиях текущего снижения инфляции и возможного ее всплеска в начале 2026 года из-за разовых факторов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, рынок акций в понедельник показал повышенную волатильность: днем рынок двигался вверх на фоне последних геополитических событий, однако направление рынка резко изменилось к концу сессии. После переговоров Трампа и Зеленского прозвучали заявления о том, что мир стал "ближе, чем когда-либо", и о существенном прогрессе по ключевым вопросам - этот геополитический сигнал вызвал сильную позитивную реакцию. В моменте индекс МосБиржи превышал отметку 2800 пунктов, но ближе к вечеру, после заявлений Владимира Путина (после совещания Совбеза), рынок скорректировался - индекс МосБиржи снова откатился ниже 2800 пунктов.

Индекс МосБиржи на дневном графике на фоне политических событий не пробил уровень 2800 пунктов и резко скорректировался ниже середины бокового канала 2700-2800 пунктов. Учитывая новостной фон, роль технического анализа в ближайшие пару дней будет слабой. Однако, в случае продолжения негатива, крепкий уровень 2700 пунктов может попытаться удержать рынок от глубокого падения, считает Лозовой.

В США накануне индексы акций снизились на 0,4-0,5%, инвесторы проявляли осторожность в начале очередной сокращенной в связи с праздниками рабочей недели, сохраняя опасения в отношении завышенности котировок в ИИ-секторе.

Они продолжают следить за ходом украинского урегулирования и ждут публикации во вторник протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого процентные ставки были понижены еще на 25 базисных пунктов.

В Азии во вторник наблюдается смешанная и маловыразительная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне понедельника).

На нефтяном рынке утром во вторник цены также консолидируются. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $61,88 за баррель (-0,1%), февральская цена фьючерса на WTI - $58,06 за баррель (-0,03%).