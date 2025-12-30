Поиск

Житель Хабаровского края осужден на 14 лет за госизмену

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Первый Восточный окружной военный суд приговорил 44-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, сообщает региональная прокуратура.

"Установлено, что в феврале 2022 года подсудимый увидел в социальной сети информацию, содержащую призывы к оказанию финансовой помощи Украине, а также банковские реквизиты для безналичных переводов в целях приобретения и передачи иностранному государству оружия и боеприпасов. И перечислил денежные средства на указанный расчетный счет", - говорится в сообщении.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.

Суд признал мужчину виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Также осужденному назначен штраф в размере 400 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на 1,5 года.

Хабаровск Комсомольск-на-Амуре
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пилот по сдаче онлайн-экзаменов с использованием биометрии запустят в начале 2026 года

 Пилот по сдаче онлайн-экзаменов с использованием биометрии запустят в начале 2026 года

Кабмин утвердил строительство новых мощностей для покрытия энергодефицита в Москве и на Юге РФ

Трамп недавно услышал о попытке атаковать резиденцию Путина

 Трамп недавно услышал о попытке атаковать резиденцию Путина

Минобороны России раскрыло подробности атаки дронов на резиденцию президента

Первыми получателями российской мРНК-вакцины против рака станут пациенты с меланомой

Что произошло за день: понедельник, 29 декабря

Путин подписал указ о призыве 261 тыс. человек на военную службу в 2026 г.

 Путин подписал указ о призыве 261 тыс. человек на военную службу в 2026 г.

Ушаков сообщил о шоке Трампа от новости об атаке на резиденцию Путина

В Белом доме сообщили о состоявшемся в понедельник разговоре Трампа и Путина

 В Белом доме сообщили о состоявшемся в понедельник разговоре Трампа и Путина

РФ пересмотрит переговорную позицию после попытки атаки на резиденцию президента
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8014 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });