Житель Хабаровского края осужден на 14 лет за госизмену

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Первый Восточный окружной военный суд приговорил 44-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, сообщает региональная прокуратура.

"Установлено, что в феврале 2022 года подсудимый увидел в социальной сети информацию, содержащую призывы к оказанию финансовой помощи Украине, а также банковские реквизиты для безналичных переводов в целях приобретения и передачи иностранному государству оружия и боеприпасов. И перечислил денежные средства на указанный расчетный счет", - говорится в сообщении.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.

Суд признал мужчину виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Также осужденному назначен штраф в размере 400 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на 1,5 года.