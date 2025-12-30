Жертвами обстрелов ДНР с начала года стали 204 мирных жителя

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Более 200 мирных жителей погибли, еще свыше тысячи пострадали с начала года в Донбассе в результате боевых действий, сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

"В период с 1 января по 28 декабря текущего года на территории ДНР 204 человека погибли (в том числе шесть детей), 1068 человек были ранены (в том числе 73 ребенка)", - говорится в статистике, распространенной во вторник пресс-службой омбудсмена ДНР.