ЦБ не считает системными проблемы отдельных застройщиков

Большинство из них и отрасль в целом сохраняют устойчивость

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Большинство крупных застройщиков и отрасль в целом устойчивы, проблемы у отдельных компаний не являются системными, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы отслеживаем финансовое состояние крупных застройщиков, видим, что большинство крупнейших компаний и отрасль в целом сохраняют устойчивость. Действительно, есть проблемы у отдельных компаний, но они не являются системными, и источник их проблем - это не развитие ситуации в отрасли, а набранные долги в предыдущие периоды. Ситуация на рынке жилья, вы можете посмотреть по цифрам, достаточно стабильная, не реализовались те риски, о которых многие говорили в начале прошлого года о том, что все упадет и так далее. Продажи жилья растут - и в стоимостном, и в натуральном выражении (...)", - сказала она.

По ее оценкам, ставки по проектному финансированию "очень умеренные" - в среднем чуть больше 10%.

В начале февраля стало известно, что девелопер "Самолет" обратился в правительство с просьбой о господдержке в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей, при этом акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании с правом обратного выкупа. Компания заявляла, что обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей.