Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" в связи с истечением срока полномочий решил переизбрать Алексея Миллера председателем правления ПАО, сообщил эмитент.

Новый контракт будет отсчитываться с 31 мая 2026 года.

Миллер родился в Ленинграде в 1962 году, окончил Ленинградский финансово-экономический институт. Работал инженером-экономистом в мастерской генерального плана ЛенНИИпроекта. В 1990 году возглавил подотдел Комитета по экономической реформе исполкома Ленсовета, в 1991-1996 годах работал вместе с Владимиром Путиным в петербургской мэрии (руководитель отдела конъюнктуры рынка управления внешнеэкономических связей Комитета по внешним связям, начальник управления внешнеэкономических связей, заместитель председателя Комитета по внешним связям). В 1996-1999 годах он был директором по развитию и инвестициям ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", в 1999-2000 годах - гендиректором ОАО "Балтийская трубопроводная система". Перед назначением в "Газпром" в 2001 году около года проработал заместителем министра энергетики России.