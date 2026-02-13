Пользователи пожаловались на сбои в работе ИТ-систем "Почты России"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Пользователи АО "Почта России" сообщают о сбоях в ИТ-системах компании.

По данным сервиса Detector404, пользователи жалуются, что не работает сайт, мобильное приложение "Почты России", а в почтовых отделениях в Москве "не работают программы для работников", из-за чего не осуществляется обслуживание клиентов.

"Мы знаем о сбое, разбираемся, предпринимаем усилия для скорейшего восстановления", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Почты России".