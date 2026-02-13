В России годовая инфляция в январе ускорилась до 6%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В России инфляция в январе 2026 года составила 1,62% после 0,32% в декабре 2025 года, сообщил Росстат.

Рост потребительских цен в январе 2026 года оказался значительно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%, а также ниже недельной динамики, которая указывала на рост цен в январе на 2,05%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2026 года ускорилась до 6% (аналитики ожидали 6,35%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Исходя из данных за 9 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 9 февраля замедлилась до 5,93% с 6,00%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). То есть годовая инфляция на 9 февраля оказалась примерно на 0,4 п.п. ниже, чем ЦБ оценивал ее на эту дату (6,3%) до выхода данных по месячной инфляции в январе.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в январе 2026 года составил 100,95% (в декабре 2025 года - 100,37%), в годовом выражении - 105,43% (после 105,44% в декабре).

Продовольственные товары в январе подорожали на 1,95% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 5,88%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в январе на 8,76% (в годовом выражении - снизилась в цене на 3,40%).

Непродовольственные товары в январе стали дороже на 0,61% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 3,18%).

Услуги в январе подорожали в среднем на 2,33% (в годовом выражении - на 9,58%).

В январе существенно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы - на 32,7%, помидоры - на 18%, картофель - на 9,4%, виноград - на 8,9%, морковь - на 7,9%, капусту - на 7,2%, свеклу - на 6,3%, лук - на 5,3%, яблоки - на 4,3%, груши - на 3,9%, зелень свежую - на 3,1%, бананы - на 2,4%.

Среди других продовольственных товаров в январе значительно выросли цены на водку - на 7,2%, коньяк - на 3,3%, маргарин - на 2,8%, говядину - на 1,9%.

Снизились в январе цены на масло оливковое - на 1,7%, сахарный песок - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров наблюдался значительный рост цен на газеты - на 5,3%, флеш-накопители USB - на 4,7%, ювелирные изделия - на 2,5%, новые легковые автомобили иностранных марок - на 1,7%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в январе выросли на 1,4%.

Среди услуг в январе более всего выросли цены на услуги правового характера: на удостоверение завещания - на 14,9% и оформление доверенности - на 11,3%.

В группе услуг пассажирского транспорта выросли цены и тарифы: на проезд в плацкартных вагонах скорого фирменного - на 12,3% - и нефирменного -на 9,4% - поездов дальнего следования, метро - на 10,2%, пригородном поезде - на 8,7%, трамвае -на 6,4%, городском -на 4,5% - и междугороднем - на 3,7% - автобусах.

Из услуг жилищно-коммунального хозяйства, оказываемых населению, выросли тарифы взносов на капитальный ремонт - на 11,8%.

Кроме того, из наблюдаемых услуг в январе выросла стоимость: междугородней телефонной связи на 9,1%, годового полиса КАСКО - на 4,7% и ОСАГО - на 2,8%.

Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%.

В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ в пятницу повысил прогноз по инфляции в стране в 2026 году до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2026 году составляет 5,4% (вырос с 5,1% по опросу в конце декабря), в 2027 году - 4,5%.